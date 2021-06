Les restaurateurs ont du mal à faire respecter le couvre-feu

Il est 22h45 et cette place parisienne est encore noire de monde. Difficile d'imaginer qu'à 23 heures, tout le monde sera rentré chez lui. Malgré les patrouilles de sécurité censées faire respecter l'heure du couvre-feu, ces jeunes ne semblent pas très inquiets. Les bars et restaurants ont beau ranger les terrasses, difficile de faire accepter les règles à tout le monde surtout quand il faut quitter la table avec des verres à moitié plein. Depuis la réouverture des terrasses à Bordeaux, Aurélien Guymard vit chaque soir les mêmes scènes. Avec ses onze employés, ils doivent à contre cœur inviter les 320 clients de sa terrasse à partir. Selon lui, c'est normal que les gens veulent rester dehors mais il y a des règles qu'il faut respecter. Malgré les contraintes horaires, la plupart des clients relativisent. "C'est déjà pas mal. On ne va pas se plaindre pour ça", affirme l'un d'eux. Être encore un peu patient malgré le retour des beaux jours, tel est le défi à relever pour les habitués des terrasses jusqu'à la fin du couvre-feu le 30 juin prochain.