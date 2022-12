Les Restos du Cœur de village en village

Dans l'entrepôt des Restos du Cœur, il y a plusieurs tonnes de denrées alimentaires destinées aux centres de distribution de l'association. Il y a des lieux fixes mais aussi un camion rempli de pâtes, d’œufs ou de laitage. Les règles sont les mêmes : six repas par semaine par personne. Sur les routes depuis bientôt trois ans, ce centre itinérant se déplace à la campagne dans les petites communes, éloignées des centres habituels. Dans ce village par exemple, le camion stationne tous les quinze jours. Une nécessité pour cette mère de trois enfants, titulaire de l'allocation d'adulte handicapée. Il y a des conserves, des kiwis, des clémentines, ou des courges. Après une heure et demie sur place, alors que le soleil peine à réchauffer l'air de la campagne, direction le village d'à côté. Parmi les personnes accueillies, une retraitée de 70 ans vit avec une pension de 900 euros par mois. Et avec l'inflation record, de plus en plus de personnes sont concernées par l'aide alimentaire, mais aussi des vêtements quand c'est possible. De quoi passer l'hiver en vivant le plus dignement possible. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre