Les Restos du Cœur font leur festival

Les Restos du Cœur présentent aux visiteurs les différentes aides, parfois méconnues, offertes aux bénéficiaires. D'abord, il y a l'aide au logement. Ensuite, il y a aussi l'aide à l'apprentissage du français. "L'atelier français qui fait des cours de français, trois demi-journées par semaine", explique la bénévole. Et puis bien sûr, il y a la distribution alimentaire qui représente l'essentiel du travail des 60 bénévoles. Ce centre de Poissy (Yvelines) est ouvert deux journées et demi par semaine. Les Restos du Cœur reçoivent entre 70 et 100 personnes par demi-journée. Parmi les 600 familles bénéficiaires, il y a Philippe et Cathy. "20 ans de mariage, du jour au lendemain, on se retrouve maman solo à gérer quatre enfants", confie Cathy. "Je suis arrivé en fin de droits au niveau de Pôle emploi avec donc le minimum social", explique Philippe. Les Restos du Cœur proposent aussi des conseils juridiques et des aides aux vacances. Cela nécessite aussi toujours plus de bénévoles. TF1 | Reportage G. Bellec, A. Mersi Bakchich, S. Iorgulescu