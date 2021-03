Les restos sont ouverts en Espagne, mais sous quelles conditions ?

Boire un verre au soleil ou un café en terrasse. Au Pays basque espagnol, les bars et restaurants sont ouverts depuis un mois. Les habitants de Saint-Sébastien savourent. Les restaurants sont ouverts, mais les restrictions restent nombreuses. Sauf motif impérieux, les habitants ne peuvent pas quitter le pays basque et la région est fermée aux visiteurs espagnols. Les frontaliers français eux peuvent venir sans avoir à présenter des tests négatifs à leur test, mais ils sont peu nombreux à faire le déplacement. À table, le masque est obligatoire, même en terrasse. Les clients l'enlèvent uniquement pour boire ou manger. Une règle plutôt bien respectée. Dans la vieille ville, les emblématiques bars à tapas ont aussi fait des concessions. Fini les tapas debout et les dizaines de plats en libre-service sur le comptoir. Le bar doit également fermer à 20h et ne pas dépasser 30% de taux d'occupation. Ce n'est pas tout à fait la vie d'avant, mais ces règles strictes rassurent. Pourtant, les clients ne se pressent pas dans les bars. L'absence de touriste se fait sentir. Avant l'épidémie, les bars à tapas étaient bondés. Les clients se pressaient autour du comptoir.