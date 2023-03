Les rivières : source inépuisable d'énergie

C'était le rêve de Philippe, consommer sa propre électricité. Il l'a réalisé, il y a quatre ans, lorsqu'il décide de remettre en état le vieux moulin à eau qui se trouvait dans sa grange. L'installation lui a coûté 30 000 euros et demandé beaucoup de travail personnel. Pour sa maison, il ne consomme que deux tiers de l'électricité produite par son moulin. Le surplus de courant, il le revend à EDF. "C'est intéressant, ça permet de faire des économies sur le budget de la maison", se réjouit-il. Avec l'augmentation du prix de l'électricité, de nombreux propriétaires de vieux moulins sont aujourd'hui tentés de faire comme lui. Mais pour cela, il faut une autorisation et elle est difficile à obtenir. Ces installations perturberaient la migration de certains poissons. "Ce ne sont pas des nouveaux moulins, ce sont des moulins qui ont existé depuis des siècles. Et ça fonctionnait, évidemment, avec les poissons, les sédiments... Tout ça, c'est possible. Ça pourrait être intéressant d'aider des initiatives de ce type", estime Alain Eyquem, président de la Fédération des Moulins de France (FDMF). En France, selon les estimations, 20 000 moulins comme celui de Philippe sont à l'arrêt. Si demain ils se mettaient tous à fonctionner, ils pourraient produire l'équivalent d'un tiers de la production d'électricité d'un réacteur nucléaire. Ce n'est pas grand-chose, mais cela pourrait avoir un intérêt à l'heure où la production d'électricité n'a jamais été aussi faible depuis 30 ans. TF1 | Reportage P Corrieu, J.Y. Mey, A. Di Gennaro