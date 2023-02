Les robots prêtent main-forte aux pompiers

Un feu s'est déclaré dans le métro parisien. Pour l'éteindre, un pompier pas comme les autres, tout en aluminium et ultrarésistant. Son nom est Colossus. Il est de nationalité française, 100% fabriqué dans l'Hexagone. Aux commandes de ce robot, il y a un pompier aguerri. Mais ce jour-là, c'est un exercice, une simulation d'incendie. Le robot est doté d'une caméra thermique pour détecter les corps et se faufiler dans les passages les plus sombres. Un deuxième robot prend ensuite le relai pour évacuer les victimes. Lors de vraies interventions, le robot a déjà fait ses preuves. Fuite de gaz ou véhicule en feu, sur ces images, il lutte contre un incendie géant dans un entrepôt qui menace de s'effondrer. Son principal fait d'armes remonte au 15 avril 2019. Notre-Dame de Paris brûle. Aux côtés des soldats du feu, le robot se bat pendant des heures contre les flammes par plus de 800 degrés. Ce bijou de technologie est fabriqué à La Rochelle (Charente-Maritime) par une entreprise devenue l'un des leaders mondiaux de la robotique. TF1 | Reportage E. Despatureaux, J.F. Drouillet