Les rois de la Namibie : à la rencontre de ces animaux en totale liberté

Félix Vallat, fondateur d''Ecosafaris' et "Tosco", trace sa route dans cette étendue vierge depuis seize ans. L'une des dernières régions au monde où les animaux sont en totale liberté. Ce Français est devenu une référence dans la préservation des animaux sauvages. Il vit et travaille au contact de la faune sauvage. En Namibie, elle s'invite même dans la ville, chez les gens. Ce jour-là, il intervient chez cette famille apeurée. Un gros serpent est introduit au fond de leur jardin. Il est l'un des rares habitants de Windhoek, la capitale, à détenir un permis pour capturer les reptiles. Il est fasciné par les serpents depuis son enfance dans le Tarn. Ce Français est l'un des 200 expatriés en Namibie où 95% du pays reste sauvage, sans route, ni construction. Les animaux ne vivent pas dans une réserve naturelle comme dans la plupart des pays d'Afrique. Ce baroudeur de 40 ans aux multiples casquettes est aussi guide naturaliste. Il organise des safaris et reverse une partie de recette aux gardes qui surveillent le désert. Félix Vallat leur fournit des équipements pour protéger les espèces menacées. "Pas loin d'ici, des gens ont tiré sur deux rhinocéros. Ils les ont tués et pris leurs cornes", regrette Mensley Kalutjiayva, garde en charge de la protection des rhinocéros à Damaraland (Namibie). 5 000 rhinocéros noirs vivent en Afrique. Un peu plus dans le désert, Félix Vallat tente d'apporter son aide à ses habitants isolés. Le but est de mieux localiser les fauves comme les lions. Ce chef de village craint de perdre ses chèvres. Alors, il relaye leur revendication jusqu'à la capitale. Sa réputation lui permet d'avoir un certain poids auprès des autorités. Félix vit dans cette ville occidentalisée avec sa femme, française, et ses deux filles. Il est animé par la volonté de transmettre sa passion pour les animaux sauvages à ses enfants.