Les roses, premières victimes du gel

Sur les rosiers, les tiges sont courbées et translucides. Ce samedi matin sur son exploitation, Carole Biancalana découvre les dégâts provoqués par le gel de cette nuit. Ces gelées tardives compromettent les récoltes des roses de mai, qui doivent normalement commencer dans un mois. Malgré le retour du soleil et des températures positives à Grasse, du froid est annoncé pendant plusieurs nuits à Grasse. Pour sauver les fleurs encore épargnées, une poudre à base de produits naturels est pulvérisée. Elle agit comme un stimulant pour rendre les plantes plus résistantes au gel. "Ça va être difficile de dire ce qui va être sauvé et ce qui va être perdu. Mais on sait qu'on va encore une fois cette année souffrir d'une gelée tardive et c'est vraiment récurrent depuis quelques années", confie Carole Biancalana. L'année dernière, cette productrice avait perdu 50% de sa récolte de roses destinées à la parfumerie. Les gelées, imprévisibles et auxquelles il est difficile de s'adapter, se répètent au mois d'avril. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde