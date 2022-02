Les routiers délogés à Ottawa

Des gaz lacrymogènes et du spray au poivre. Voilà comment les forces de l'ordre ont délogé les manifestants samedi après 23 jours d'occupation. "Je suis ici depuis 20 jours et ils n'ont jamais été aussi violents. C'est vraiment exagéré", lance un manifestant. Des drones et des snipers ce week-end, 170 personnes ont été arrêtées aux abords du Parlement canadien. Et les chauffeurs des camions du "convoi de la liberté" sont pour la plupart partis d'eux-mêmes. Ils sont menacés d'arrestation par la police. "Ici, tout le monde crie simplement liberté. On veut une fin pacifique à tout ça", lance un autre manifestant. Quant aux chauffeurs récalcitrants, ils ont été délogés par les forces de l'ordre, et leurs camions remorqués. Des opérations musclés et parfois violentes, avec des blessés. "On va se reposer maintenant. Et dans quelques semaines quand il fera plus chaud, on se rassemblera à nouveau. On sera plus nombreux", lance un manifestant. Le centre de la capitale du Canada a été bouclé par la police, sans que cela n'empêche cette nuit la poursuite de plus petits rassemblements, mais cette fois, à distance du Parlement canadien. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Cherifi