Les Russes en Crimée : l'impossible retour à l'Ukraine ?

Toutes les demi-heures, des adolescents âgés de 14 à 17 ans répètent la même cérémonie. Ils rendent hommage à la résistance de Sébastopol durant la Seconde Guerre mondiale. Une tradition de l’air soviétique et un nouveau sens donné au moment où le conflit se rapproche. Le front n’est plus qu’à une centaine de kilomètres de la Crimée. La stabilité plutôt que la guerre. À Simferopol (Ukraine), le conflit s’affiche partout, et dans les rues, le temps où Kiev contrôlait la péninsule semble lointain. Nous découvrons l’un des innombrables chantiers financés par Moscou. Un nouveau quartier est en train de sortir de terre, centre culturel, clinique, et crèche, de quoi cueillir 220 enfants avec tous les services. En ville, sur les routes, toute la Crimée semble en travaux. Et cette frénésie bâtisseuse attire les ruses de Moscou (Russie). Nous roulons désormais vers Yalta, tout au Sud de la péninsule. Venu de Saint-Pétersbourg, Dimitri Protsenko vend maintenant des appartements sur la côte. Il nous a emmené visiter la toute dernière résidence au nom évocateur. Au total 140 appartements déjà tous vendus. Le prix d’un 65 m² sur la mer, cinq millions de roubles, environ 70 000 euros. Avant l’annexion de la Crimée par Moscou, plus de 60 % de la population étaient d’origine russe, et ce chiffre devrait augmenter. Découvrez plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot, E. Dabbakh