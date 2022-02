Les Russes veulent-ils la place des Français au Sahel ?

"Non à la France, oui à la Russie". Depuis plusieurs jours, les mêmes slogans fleurissent et la même tension monte dans deux pays du Sahel où les forces françaises sont engagées. Au Burkina Faso où un coup d'État militaire vient d'avoir lieu. Mais aussi et surtout au Mali où le gros des troupes de Barkhane est déployé. Là aussi, des putschistes ont pris le pouvoir et semblent tourner vers d'autres partenaires que la France pour assurer leur sécurité. Or la manière dont Moscou tisse sa toile en Afrique inquiète Paris. C'est une société paramilitaire privée, le groupe Wagner, qui déploie ses activités en lieu et place d'une armée régulière. Des mercenaires à la réputation sulfureuse qui ont déjà pris pied au Soudan, en Libye, en Centrafrique et maintenant au Mali où 600 soldats seraient déjà installés sur trois bases du pays. Sur l'aéroport de Bamako, il y a des livraisons d'armes et de munitions. Mais surtout des troupes qui viennent du froid comme à bord de ce Tupolev utilisé par la société Wagner parti jeudi dernier de Moscou pour la base russe de l'Attaqué en Syrie. Vendredi, ce sont deux autres arrêts au Soudan et en Libye avant une arrivée hier à l'aube à Bamako. D'ailleurs, tout près des pistes, des photos satellites montrent clairement la construction d'un camp repérée par le renseignement français. Ce déploiement s'accompagne d'une campagne d'influence sur les réseaux sociaux vantant les mérites de cette force russe non officielle et censée être plus efficace que les troupes françaises. Vu de Paris, après neuf ans d'opération et 53 soldats tués, le divorce avec le régime malien n'est pas loin d'être consommé. TF1 | Reportage M. Scott