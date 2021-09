Les salles de sport rivalisent d'idées pour attirer la clientèle

Ils sont de retour pour se dépasser, se surpasser et éliminer les petits excès de l'été. Les salles de sport misent sur la rentrée pour rebondir. La crise sanitaire leur a fait perdre beaucoup d'adhérents. Treize mois de fermeture sans aucun revenu. "Septembre à novembre 2021 nous permettrons de savoir si on sort par le haut de cette crise", explique Patrick Joly, un fondateur de club de sports. Dans ce club parisien, pour retrouver et rassurer la clientèle, aucun détail n'est négligé. Certains clients sont alors revenus malgré l'obligation du pass sanitaire. Mais depuis le confinement, d'autres ont continué à faire du sport à l'extérieur ou dans leur salon. C'est exactement la clientèle que l'enseigne Neoness tente de séduire. "On leur propose de s'abonner sans engagement pour les trois premiers mois", explique Déborah Carles, la directrice. Dans d'autres clubs, certains misent sur les tarifs attractifs. Résultat, une salle de fitness qui a perdu 75% de son chiffre d'affaires attire de nouveaux abonnés. Mais malgré tous leurs efforts, les gérants de salles de sport redoutent tous une troisième fermeture.