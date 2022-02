Les sanctions peuvent-elles faire plier Poutine ? L'analyse de François Lenglet

Ces sanctions économiques sont une arme très utilisée mais émoussée. Aujourd'hui, une trentaine de pays vivent sous ce régime dont certains résistent depuis des décennies comme la Corée du Nord. Selon l'IHEID, un institut suisse, les sanctions ne seraient efficaces que dans un cas sur quatre. Si elles ne produisent pas les effets escomptés, c'est d'abord parce qu'il est difficile de cibler les responsables. À Cuba qui vit sous embargo, c'est la population qui se trouve pénalisée faute de médicaments ou des produits de première nécessité et non pas les dirigeants. Les sociétés occidentales sont aussi les autres victimes collatérales de ces sanctions. Frapper les banques russes, c'est par exemple atteindre la Société Générale qui possède un établissement à Moscou. Pénaliser le gaz, le pétrole, c'est atteindre Engie, TotalEnergies qui opèrent aussi dans ce pays. Pire, ces sanctions provoquent parfois le contraire de ce qu'elles visent. Ainsi, la Russie, sous restriction depuis 2014, a renforcé son agriculture, son armement, son secteur énergétique. Elle a réduit sa dépendance vis-à-vis de l'ouest, en développant ses échanges avec la Chine devenue son premier partenaire commercial. Pourtant, il y a aussi des cas plus heureux. La mise au ban de l'Afrique du Sud a par exemple mis fin au régime de l'apartheid. L'Iran était obligé de signer un accord de dénucléarisation grâce aux sanctions. Des réussites justes assez nombreuses pour donner bonne conscience à une Amérique et une Europe qui ont exclu d'emblée l'option militaire en Ukraine.