Les sangliers envahissent Rome

Une horde de sangliers au milieu des embouteillages dans les rues de Rome, c'est une image insolite. Pas tant que ça pour les habitants qui les croisent désormais en pleine journée. Ces animaux sauvages, qui peuvent peser jusqu'à cent kilogrammes, viennent des forêts alentours à la recherche de nourriture. Ils peuvent parfois se montrer agressifs, comme en atteste une vidéo amateure tournée en mai dernier sur le parking d'un supermarché. On y voit une femme contrainte d'abandonner ses sacs de course. Cela peut prêter à sourire, mais pour les Romains, c'est très inquiétant. Certes, leur chasse est désormais autorisée. Mais les Romains souhaitent que le problème des ordures soit d'abord réglé. "Ce n'est pas possible. J'ai peur de marcher sur le trottoir parce que si je m'approche des poubelles, ils vont me sauter dessus", affirme une habitante. Le sujet devrait peser sur le résultat des élections municipales qui auront lieu le week-end prochain.