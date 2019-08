Les satellites : peut-on s'en passer ?

Près de 1 400 satellites sont aujourd'hui en activité autour de la Terre. Observation et connexion sont les deux fonctions essentielles de ces machines qui nous rendent beaucoup de services. Sans eux, notre vie serait bien différente : plus de télévision ni d'Internet ni d'application utilisant la géolocalisation... Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.