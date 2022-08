Les sculptures d'une nature insaisissable

Notre voyage débute à 2 000 mètres d’altitude, dans l’Ouest de la Chine, au cœur des montagnes arc-en-ciel du Zhangye. La main de l’homme n’y est pour rien. La nature seule a peint ce tableau fascinant. Chaque mois, un million de touristes visitent ce site classé au patrimoine de l’UNESCO. Nos reporters y ont croisé un groupe d'expatriés français. Leur guide Qiang Wang leur explique la superposition couche après couche des différents minéraux et comment ces montagnes se sont formées à l’origine. Pour admirer depuis le ciel, l'œuvre de la nature et du temps, des ULM attendent les touristes. Rêvons un peu et imaginons que l’ULM peut aller loin, très loin, et nous amener jusqu’à Somaliland, à l’Est de l’Afrique. À deux heures de la première ville, une piste caillouteuse mène à un trésor, qu’une équipe française a découvert presque par hasard. Il s’agit de peintures rupestres, vieilles de quatre à cinq mille ans, des vaches, des taureaux, du bétail, que les éleveurs ont dessiné à l’époque. Les autorités misent sur ce site pour attirer les touristes. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage F. Agnès, J. Jankowski, M. Démarque.