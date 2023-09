Les secours s'organisent dans l'urgence

Des images d'espoirs pour les secouristes et les habitants sinistrés, un bébé est extrait des décombres quelques heures après le séisme. Dans un village, un homme a été sorti vivant des décombres. C’est une victoire pour les secouristes. Mais parfois, les opérations de sauvetage sont sans espoir. Dans un hameau, trois personnes sont sous les décombres. Il n'y a plus aucune chance de les retrouver en vie. Depuis ce samedi, c'est une course contre la montre qui s'est engagée. Ce dimanche matin, des hommes du génie militaire préparent leurs équipements. Dans quelques heures, ils se répartiront dans différents villages pour suivre leurs recherches. Plus de la moitié des victimes recensées se trouve à Al Haouz et Taroudant. Ces agglomérations sont isolées, car les routes sont coupées par des blocs de pierre. Pour s'y rendre, les secours doivent libérer les accès. L'armée marocaine commence à atteindre les zones les plus isolées. Un hôpital de campagne vient d'être installé dans la région d’Al Haouz. TF1 | Reportage V. Topenot