Les secrets des messages de Donald Trump sur Twitter

Avec 66 millions d'abonnés sur Twitter, Donald Trump est convaincu de détenir une arme essentielle pour la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Le président américain a fait 11 000 tweets depuis 2016, soit plus de dix par jour. Ces messages font parfois très peur à ses proches, qui ont même envisagé en 2017 d'imposer à Twitter un délai de quinze minutes avant leur publication.