Les secrets des pépiniéristes

Le jardin est une passion française à l'arrivée du printemps, mais seulement voilà, certains ne savent pas comment ça pousse. "En principe dans la terre, avec un petit peu d'eau et du soleil", lance une cliente. De la lumière, de la terre, de l'eau ... mais pour satisfaire les nombreux clients, c'est dans un laboratoire in vitro qu'on accélère le processus de la nature. Ce laboratoire, c'est comme le coffre-fort d'une banque. Dans ces tubes à essai sont préservés les biens les plus précieux. Ces minuscules plants, il faut les imaginer comme des pièces d'or, que l'on pourrait multiplier entre 50 et 70 fois avant de les replanter. Un travail minutieux avec des outils dignes de la chirurgie. Chaque année, près d'un million de plants sont conçus dans ce laboratoire in vitro, aux conditions d'hygiène draconiennes. Comme son père et son grand-père avant lui, Arnaud Delbard perpétue la tradition d'hybrideur. Ses compétences s'apparentent à de la haute bouture. Ces rosiers comme ces arbres fruitiers sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde. Avec les confinements, le jardin est devenu une pièce de la maison. Les ventes à distance ont augmenté de 40%. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Olive, P. Delannes