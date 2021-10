Les secrets du coulant au chocolat

On lui prête volontiers plusieurs noms. Le fondant au chocolat, le mi-cuit, le moelleux, pour connaître sa véritable identité, nous sommes allés demander à son créateur. Il y a plus de 40 ans, frigorifié par une journée de ski, le chef Michel Bras et sa famille dégustent un chocolat chaud pour se réchauffer. Un souvenir qu'il a voulu retranscrire à travers cette recette. Deux ans de travail et surtout d'échecs, avant de réussir cette prouesse. Introduire une ganache au chocolat surgelé au cœur d'un biscuit. Puis au four pendant 20 minutes à 180°. Durant la cuisson, la ganache va fondre, prise au piège à l'intérieur du biscuit et ne pourra s'épancher qu'au premier coup de cuillère. Forcément, son dessert, l'un des préférés des Français, va être imité et se retrouve à la carte de nombreux restaurants. Il est même devenu le produit phare du leader du surgelé en France "Picard surgelés". L'enseigne française en vend un toutes les 15 secondes. L'entreprise de surgelé propose désormais d'autres saveurs, comme dans les cuisines de Michel Bras, où le gâteau se décline au caramel ou à la figue. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.