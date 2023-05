Les secrets du dernier fabricant de ballons en plastique

Ils sont résistants, rebondissants, polyvalents. Les ballons en plastique sont des indémodables de la récré. Vous les pensez peut-être fabriquer en Asie, à des milliers de kilomètres, et pourtant, ils proviennent d’une usine dans le Puy-de-Dôme, le Sporteus Rototech. Ce fabricant fournit tous les grands distributeurs français. Première étape, il nous faut préparer de la pâte de plastique. Notre pâte de plastique est ensuite colorée, grâce aux mélanges réalisés sur mesure pour chaque client. Deuxième étape, la cuisson. La pâte de plastique est déposée dans un moule en deux parties. Il est ensuite mis en rotation pour que le ballon cuise uniformément, quinze minutes à 220 degrés. Une fois le ballon cuit et légèrement refroidit, il peut être gonflé, mais attention, cette étape doit se faire dans une cuve d'eau. Toutes les tâches sont réalisées manuellement par les employés. Pour conserver les normes de fabrication tout en restant compétitive, l'entreprise doit développer sans cesse de nouveau produit, comme le sifflet poire, qu'elle exporte aux quatre coins du monde, ou encore ces boules de pétanque en plastique, commandées à l'origine par un client japonais passionné du sport français. Aujourd'hui, le jeu fait fureur en Asie. Les ballons français sont en moyenne 15% plus chers que les produits asiatiques, mais la majorité des distributeurs et collectivités font aujourd'hui le choix du made in France. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes