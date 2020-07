Les secrets du désert marocain

Si votre désir de dépaysement n'a pas été assouvi, tout l'été nous vous proposons de creuser dans le sable et de découvrir les secrets du désert. Depuis la nuit des temps, celui de M'Hamid El Ghizlane est habité par les hommes. Aujourd'hui, ils sont de moins en moins nombreux à y vivre. Ces étendues vides recèlent plein d'histoires, de nature et d'homme. Pour cette première étape, nous céderons ce soir à l'appel du désert marocain.