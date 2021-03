Les singes s'emparent des rues et des maisons à New Delhi

Seul ou en bande, dans les parcs, sur les toits ou au milieu des trottoirs... les singes font partie du paysage à New Delhi, en Inde. De quoi exaspérer les habitants de la capitale indienne. Face à ces nuisances, les autorités ont recruté une cinquantaine d'agents. Ils ont pour objectif de faire fuir les singes qui envahissent les lieux de pouvoir. En effet, ils arpentent les rues autour des ministères et du Parlement depuis 20 ans. Malgré leurs efforts, les macaques reviennent toujours. La cohabitation entre l'homme et le singe est devenue de plus en plus difficile. Chaque année, près de 900 cas de morsures sont signalés à New Delhi. Une jeune femme, victime d'une attaque de singe, nous montre des blessures profondes sur ses jambes et ses bras. Dans la religion hindoue, le singe est un animal sacré et vénéré par des millions de personnes. Le gouvernement a bien tenté de les transférer dans une réserve naturelle, en vain. À cause du manque de nourriture, les macaques ont fui les lieux pour revenir dans la capitale. Une association s'est donc donnée pour mission de prendre soin d'eux.