Les sites touristiques désertés en Chine

C'est un monument mythique qui ne désemplit pas. Même en pleine semaine par zéro degré, les visiteurs se pressent pour admirer la Cité Interdite. Mais aujourd'hui, les touristes ne viennent plus du monde entier, encore moins de toute la Chine. "Je suis Pékinoise. Je n'ose pas sortir de Pékin à cause du Covid" ; "Même à l'intérieur de la Chine, c'est compliqué pour nous de voyager", témoignent certains. En cause, une stratégie "zéro Covid" paralyse les déplacements. Le secteur du Tourisme est le premier touché. Même constat dans le parc de Zhangjiajie qui a inspiré le film "Avatar". Avec sa forêt de pierre classée au patrimoine mondial de l'Unesco et son incroyable ascenseur extérieur, il a pourtant tout pour séduire. Mais derrière la carte postale, le site est quasiment désert. Avant la pandémie, il attirait 13 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, ils sont deux fois moins nombreux et on comprend vite pourquoi. On demande un test Covid de moins de deux jours et de montrer tous les récents déplacements. Les échoppes sur place ne font plus recette. TF1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu