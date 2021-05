Les skieurs s'offrent une première et une dernière descente à La Clusaz

Il aura fallu ressortir les bonnets et les combinaisons, oublié la verdure printanière, pour retrouver la blancheur immaculée de la haute montagne. À 2 000 mètres d'altitude, le domaine skiable de la Clusaz (Haute-Savoie) se déconfine et les skieurs exultent. Pour attirer les clients, les forfaits sont exceptionnellement gratuits. Leur nombre est limité à mille personnes. Venue d'Alsace, une famille a dormi sur le parking pour être parmi les premiers. "Sur un coup de tête ! Voilà, on s'est dit, on va venir skier pour la dernière fois", raconte la mère de famille. Préparé en octobre, le protocole sanitaire est appliqué : port du masque obligatoire et pas plus de six personnes en cabine. "On essaie de limiter les regroupements face-à-face, plutôt un regroupement les uns derrière les autres pour la distanciation d'un mètre", explique Éric Berquet, responsable aux remontées mécaniques de la Clusaz. Après une saison noire et des pertes estimées à plus de cinq milliards d'euros dans les stations françaises, hôtel et restaurant affichent enfin complet le temps d'un week-end. À La Clusaz, les remontées mécaniques resteront ouvertes jusqu'à lundi soir. Les autorités appellent toutefois à la prudence les amateurs de hors-pistes, car le risque d'avalanche est toujours très élevé en montagne.