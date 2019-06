Les smartphones vont-ils disparaître ?

Les spécialistes prédisent déjà la disparition des smartphones. Ces téléphones multifonctions sont avant tout des écrans. Or, ces derniers seront partout autour de nous à l'avenir, dans les domiciles, dans la rue, et même sur des lunettes. Pour ce qui est des claviers, la voix remplacera les doigts grâce aux objets connectés. Ces derniers vont ainsi faire partie de notre quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.