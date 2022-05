Les souvenirs de vacances font leur cinéma

Un père de famille nostalgique est décidé à revivre les vacances d'autrefois. Ces moments chéris où la famille unie partageait des joies intenses. "On sourit pour la photo" est ce genre de film qui nous replonge dans ces souvenirs, nous rappelle ces moments privilégiés avec nos parents. "En vacances, je découvrais un père qui perdait un peu de sa notoriété naturelle, qui était moins dirigiste, plus drôle et plus souple, très très différent", confie Jacques Gamblin, acteur. Alors, les familles changent-elles de comportement en vacances ? Nous sommes allés leur demander. Michael et Yasmine, parents de quatre enfants, profitent de leur temps de vacances en tribu, l'occasion de rompre avec les réflexes du quotidien. "Là, on se relâche. On prend vraiment le temps de discuter, de profiter… être plus à l'écoute, plus attentifs", confie Michael. Se parler dans le calme, partager des moments ensemble pour le plaisir pur de l'instant présent, mais pas seulement. Les vacances permettent aussi de faire des photos à garder soigneusement au retour pour pouvoir les revivre à tout moment. TF1 | Reportage S. De Vaissière, M. Tovmassian