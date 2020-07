Les sports de combat de nouveau autorisés

Judo, karaté, boxe... les sports de combat étaient les oubliés du déconfinement. Mais grâce à la levée de l'état d'urgence, ils se relèvent enfin d'un long K.O. Les adeptes peuvent désormais reprendre leur activité après une longue attente de quatre mois. Un premier gala de boxe professionnelle est d'ores et déjà programmé pour le 24 août prochain.