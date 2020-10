Les squelettes de dinosaures fascinent les collectionneurs

Les squelettes des dinosaures sont extrêmement rares. Les collectionneurs sont prêts à payer des fortunes pour les spécimens les mieux conservés. Les dernières enchères se sont envolées à 27,5 millions de dollars chez Christie's à New York. La prochaine se tient à Paris dans trois jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.