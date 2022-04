Les start-up françaises à la conquête de l'espace

Cette jeune entreprise, située à Massy-Palaiseau en région parisienne, conçoit des petits moteurs pour les satellites. Ses projets pour l'avenir sont ambitieux : créer un space van. C'est comme une sorte d'autobus de l'espace pour transporter des satellites, mais aussi faire quelques menus travaux en orbite. En 2015, ils n'étaient que quatre. Aujourd'hui, l'entreprise compte une centaine de salariés. Son concept : les institutions spatiales ont des besoins, la start-up aborde des solutions. Leur modèle est bien évidemment l'Américain Elon Musk et sa société SpaceX. C'est lui qui a ouvert les portes de l'espace aux entreprises privées. Du coup, dans l'Hexagone, des dizaines de start-up sont nées. C'est le cas d'Eurochab, à Grenoble. Mais pour évoluer, ces jeunes pousses ont besoin de soutien. Du coup, les grandes agences gouvernementales les accompagnent technologiquement et surtout financièrement. Elles veulent ainsi développer un SpaceX européen. Il y a aussi un projet de tourisme spatial comme ce ballon stratosphérique. Ce qu'on appelle le New Space français vise désormais les étoiles et rêve, comme SpaceX, de décrocher la Lune. TF1 | Reportage C. Chapel, O. Cresta, C. Souhaut