Les super-pouvoirs de la chauve-souris

La chauve-souris est soupçonnée d’être à l’origine du nouveau coronavirus. Pourtant, elle n'est pas affectée. Face à ce risque d'épidémie ravageuse, l'animal a développé un système immunitaire ultraperformant. S'ajoute à cela, une forte réaction anti-inflammatoire. Le mammifère volant empêche le virus de détruire ses cellules. En le maintenant en sommeil dans son organisme, il cohabite avec lui. Le chiroptère devient dès lors une forte source de contamination. Un risque pour l'Homme qui depuis une centaine d'années occupe son habitat et l'ajoute à son menu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.