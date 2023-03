Les supérettes autonomes s'imposent à la campagne

À Marsac, en Charente, les 840 habitants du village disposent d'un commerce de proximité d'un nouveau genre. Pour pouvoir entrer dans cette supérette, vous n'avez juste besoin qu'un QR code à présenter. Il y a neuf caméras pour vous surveiller. Curieux, Jean-Claude, habitant du village, est venu découvrir l'endroit. Il est surpris car on peut y acheter tout type de produits, à 1, 80 euros en moyenne. Pour y accéder, le client doit se débrouiller seul car il n'y a aucun caissier. Il faut utiliser son téléphone et sa carte bleue. Pour Jean-Claude, avec cette supérette de proximité, il peut faire ses courses sans dépenser pour les déplacements. Avant, le supermarché le plus proche se situait à une quinzaine de kilomètres de la commune. Et à plusieurs reprises, la mairie avait installé une épicerie avec un salarié, mais sans succès. Ouverte 24h/24 tous les jours, c'est la deuxième supérette de ce type en Charente. Et l'entreprise espère en implanter plusieurs centaines d'ici 2025. Le concept s'inspire en fait d'un concurrent, installé dans les Yvelines, en Île-de-France. Les produits y sont 15 à 20 % plus chers qu'en grande surface. Et vous n'y trouverez pas des produits locaux, encore moins issus de circuit court. En revanche, dans l'Aube, Carole achète des produits frais chez une maraîchère pour les revendre ensuite directement en libre-service dans des casiers où tout est automatique. TF1 | Reportage G. Bertrand, S. Roland