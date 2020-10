Les supermarchés verdissent de plus en plus leurs rayons

Les supermarchés ont plutôt mauvaise réputation en matière de protection de l'environnement. Pour y remédier, ils tentent davantage de verdir leurs rayons. Et cela peut même aller jusqu'à l'approvisionnement. Si le transport routier reste la norme, il existe parfois des alternatives assez étonnantes. Avant d'arriver sur les rayons, certains produits ont parcouru un long trajet. Beaucoup de consommateurs ignorent cette histoire. Une fois sorties de l'usine, de simples bouteilles de lait ont, par exemple, effectué leur premier voyage en bateau. L'avantage du transport fluvial, c'est que le trafic est toujours fluide ou presque. Les marchandises sont ensuite acheminées par camion jusqu'aux supermarchés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.