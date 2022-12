Les supporters français n'ont jamais été aussi nombreux

Dans son dernier discours, Didier Deschamps va parler de football, mais aussi préparer ses joueurs à se sentir un peu seuls dans cette enceinte ce dimanche. Il y aura pourtant 6 000 supporters français dans les tribunes. Ils n'ont jamais été aussi nombreux depuis le début de la compétition. Mais face à eux, 40 000 supporters argentins seront également de la partie. Ils sont survoltés et sont déjà présents tout autour du stade. Ils font déjà énormément de bruit en attendant le match. Une ambiance hostile attend donc les Bleus ici tout à l'heure. Didier Deschamps, lui, a toujours un coup d'avance. Depuis deux jours, il a particulièrement mis l'accent sur la préparation mentale de ses joueurs, notamment auprès des plus jeunes comme Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé, avec qui il a passé beaucoup de temps. Ceci pour les galvaniser, mais aussi pour leur donner un maximum de confiance quand ils rentreront sur le terrain. TF1 | Duplex J.M. Bagayoko