Les supporters ont hâte d'en découdre

Le champagne est déjà de sortie en attendant le match dans le café des Deux Moulins à Montmartre, le quartier mythique d'Amélie Poulain. Mais ne tentez même plus d'y trouver une place dimanche, tout est complet. Dans une boulangerie, un défilé autonome hiver spécial Coupe du monde. Une vingtaine de gâteaux sont déjà partis. Il reste encore le spécial Benzema. Le joueur est toujours blessé, mais encore dans toutes les pensées. Quelques rues plus loin, une créatrice de T-shirt est en train de concevoir son futur best-seller. Le temps pour la machine de chauffer, la première impression de T-shirt enclenchée, deux à zéro donc pour la France. Pour Lydia, c'est non négociable et elle sait déjà qui va briller. Le T-shirt sera mis en vente dimanche à partir de 18 heures si tout va bien. Pendant ce temps, au Moulin rouge, dans les coulisses aussi, du bleu, du blanc et du rouge. Avant de suivre le match de dimanche contre l'Argentine, il y a le spectacle de ce samedi soir, la séance entrainement aussi, accompagné d'un petit message pour l'équipe de Didier Deschamps : " allez les Bleus ! ". TF1 | Reportage F.X. Menage, L. Lassale, E. Duboscq