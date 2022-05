Les Talibans imposent le voile intégral à la télévision

Depuis ce dimanche matin, les présentatrices télé en Afghanistan portent le voile intégral à l’antenne. Samedi, en apparaissant avec le visage découvert, plusieurs présentatrices ont pris de gros risques. Les Talibans imposaient le voile intégral à partir de cette date. Ne pas le porter était un acte de bravoure. Depuis leur prise de pouvoir en août dernier et leurs annonces bienveillantes à l’égard des femmes, les Talibans ne cessent de renier leurs droits. L’accès aux études est définitivement interdit en mois de mars, et il y quinze jours, ils ont fait cette déclaration. Il est aussi interdit aux femmes de se déplacer sans autorisation. Suite à ces annonces, une dizaine de femmes avaient osé manifester dans les rues de la capitale, et parler haut et fort. "Nous voulons vivre comme des êtres vivants, comme des êtres nobles, pas comme des prisonnières à la maison", déclare l’une d’entre-elles. Ce matin, à la conférence de rédaction, des journalistes hommes portaient un masque, en soutient à leurs collègues féminines. TF1 | Reportage F. Agnès, J. Lacroix-Nahmias