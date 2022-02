Les tarifs de la SNCF sont-ils stables depuis 2015, comme l'affirme Jean-Pierre Farandou ?

Sur le plan statistique, les billets de train sont restés stables. D'après les données de l'Insee, qui fabrique l'indice des prix sur le transport ferroviaire de passagers, en mêlant 50 trajets différents, selon la date à laquelle on a acheté son billet avec ou sans carte de réduction, on obtient une courbe indiquant avec une relative stabilité des prix moyens des billets entre 2015 et ce jour . C'est stable parce que la SNCF a augmenté son offre low cost à 20% des trains à grande vitesse. Alors que c'était encore balbutiant en 2015. L'arrivée des cars Macron la même année a obligé la compagnie à adapter ses tarifs. Et les clients ont déserté les trains. Depuis la crise sanitaire, on enregistre 24 millions de clients en moins. Mais il s'agit d'une moyenne car pendant les vacances, par exemple, les prix s'envolent. La SNCF varie ses prix en fonction de la demande. La compagnie ferroviaire l'appelle "la flexibilité tarifaire". Une stratégie commerciale totalement assumée. Si vous y prenez très tôt, vous pourrez bénéficier de prix très bas. Et si vous y prenez au dernier moment, vous allez payer le prix fort.