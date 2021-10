Les tatouages éphémères suscitent l'engouement

Si on vous parle de tatouage éphémère, vous pensez sûrement à ses vignettes de notre enfance à coller sur la peau. Pas vraiment réaliste, mais facile à appliquer, cette technique appelée la décalcomanie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, elle séduit toutes les générations. Christelle Peters en est même devenue accro. Les dessins ont été travaillés pour donner l'illusion d'un vrai tatouage. C'est dans un atelier à quelques kilomètres de Lyon (Rhône) que sont imaginés les futurs modèles par des artistes locaux. Aucune contrainte, l'imagination de ces derniers est infinie. Pour répondre aux demandes, deux à trois nouveaux modèles sont proposés chaque mois. Fabriqués à l'encre de soja et à l'adhésif cosmétique, les tatouages éphémères coûtent moins d'un euro. Ils sont aussi garantis peau hypoallergénique. Même succès pour Christian Chenet, grand amateur de tatouages éphémères. Il y a deux ans, il a lancé sa propre entreprise et propose l'aérographe, une technique venue des États-Unis. Elle est moins longue, mais aussi beaucoup moins chère. À l'aérographe ou à la décalcomanie, les tatouages résistent jusqu'à huit jours.