Les techniques d'optimisation du potentiel (T.O.P) au service des soignants

Les militaires ont été les premiers utilisateurs des T.O.P, développées par l'armée française depuis 30 ans. A présent, le Centre Hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier l'enseigne à toutes ses équipes, parfois dans un simple couloir. Il s'agit de cerner les motifs de tension et de les apaiser par une sorte de torpeur pour insuffler l'énergie qui manque. En Métropole et dans les DOM-TOM, 230 praticiens se sont associés pour dispenser gratuitement ces techniques aux personnels médicaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.