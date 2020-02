Les températures douces pour un mois de février à Palavas-les-Flots

Il fait particulièrement doux pour un mois de février. Cet hiver se positionne parmi les plus chauds depuis 1900. À Palavas-les-Flots (Hérault), un petit air de vacances d'été règne sur la plage. Petits et grands se découvrent, laissent manteaux et écharpes et profitent de cette météo clémente. D'autres s'installent en terrasse pour un petit café. Dans l'après-midi, le thermomètre pourrait avoisiner les 25°C. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.