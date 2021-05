Les tensions entre juifs et arabes israéliens inquiètent Israël

Ces derniers jours, Israël s'inquiète des tensions entre juifs et arabes israéliens. Des populations qui vivent côte à côte dans de nombreux quartiers et qui aujourd'hui se rejettent la responsabilité de cette escalade de la violence. Ces images nous rappellent l'an 2 000 et le début de la deuxième intifada où la communauté arabe israélienne s'était soulevée de la même manière, explique Laurent Hauben, notre correspondant à Tel Aviv en Israël. La frustration, la colère d'aujourd'hui sont compréhensibles pour cette communauté arabe israélienne, poursuit-il. Elle représente 20 % de la population israélienne et qui a réussi à gagner à certaines élections jusqu'à 15 siégées au parlement israélien qui en compte 120. Pourtant, elle n'a jamais été invitée à participer à un gouvernement de l'État hébreu. Pour Laurent Hauben, c'est une société, qui par méfiance, a toujours été mise de côté. C'est une société plus pauvre, mais c'est une société, qui ces derniers temps, semblait arriver à s'installer dans l'État hébreu. Les manifestations, les violences de ces derniers jours sont également les révélateurs d'une identité que réclament les Palestiniens, celle d'appartenir au peuple palestinien et quel que soit l'endroit où il se trouve autour des frontières de la région.