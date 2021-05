Les terrasses des bars et restaurants rouvrent en Belgique

Après des mois d'inactivité, ce patron a profité de la réouverture de la terrasse de son établissement pour trinquer avec son premier client, malgré la pluie. "Ma femme travaille et c'est elle qui ramène l'argent à la maison. Il est temps. J'aime mon métier donc je suis vraiment content d'ouvrir", témoigne-t-il. Sur la Grand-Place de Tournai, les bars et restaurants doivent respecter des règles strictes : pas plus de quatre personnes à table et distance d'un mètre et demi entre chaque client. On accède à l'intérieur uniquement pour payer. À l'occasion de cette réouverture, des étudiants français sont venus déguster du chocolat chaud au petit-déjeuner. La frontière avec l'Hexagone ne se trouve, en effet, qu'à quelques kilomètres. Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, est d'accord que les Français se déplacent pour profiter des terrasses. Le seul problème, c'est la météo. Mais certains clients sont prêts à revenir tous les jours même s'il pleut. En Belgique, six bars et restaurants sur dix se déclarent en difficulté financière.