Les terrasses ne relancent pas l'économie des restaurateurs

Depuis le 2 juin, les restaurants sont autorisés à rouvrir, mais uniquement en terrasses. Mais avec les règles de distanciation sociale, leur marge de manœuvre se voit réduite. À Paris, on va jusqu'à occuper quelques centimètres de trottoir pour accueillir davantage de clients. Malgré cette réouverture, la plupart des établissements voient leur chiffre d'affaires diminuer. Tous espèrent passer en zone verte à partir du 22 juin pour rouvrir à l'intérieur.