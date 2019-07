Les Terres et mers australes françaises classées au patrimoine mondial de l'Unesco

Situées au sud de l'Océan Indien, les Terres et mers australes françaises abritent une richesse naturelle inégalable. En effet, sur l'archipel de Crozet, on y trouve la plus grande colonie au monde de Manchots royaux, ou encore les espèces endémiques à Saint-Paul et Amsterdam. Ce sont ces trésors et son paysage à couper le souffle qui lui ont valu le classement au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.