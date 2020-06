Les tickets-restaurants au secours des restaurateurs

C'est une mesure destinée à soutenir les restaurateurs. Le plafond quotidien des dépenses de tickets-restaurants a été remonté. Il passe de 19 à 38 euros jusqu'à la fin de l'année. Une bonne nouvelle pour les professionnels, mais aussi pour les salariés. Ces derniers ont accumulé l'équivalent d'un milliard et demi d'euros pendant le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.