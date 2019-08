Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Une fusée retombe dans la foule lors du feu d'artifice de Collioure, blessant neuf personnes. C'est la course contre la montre pour la recherche du randonneur français Simon Gautier en Italie. Partez le temps d'un week-end à Sienne, en Toscane, et découvrez les adresses et les bons plans pour un séjour inoubliable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.