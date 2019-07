Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : des vacanciers les pieds dans l'eau à cause des inondations. Tourisme : le pays peut mieux faire. Expédition scientifique : 28 jours sous les mers. Et enfin, zoom sur l'Auvergne au galop. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.