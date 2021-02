Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Évacuations préventives en Charente pour éviter les inondations. Un air de Sahara sur le quart Sud-est du pays. Des vacances jusqu'à 18 heures à cause du couvre-feu. Et enfin, les adresses et bons plans à ne pas manquer durant un week-end à Lille.