Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : l'Île-de-France est au bord de la rupture. Un pont aérien se prépare entre la France et la Chine. L'Italie enregistre un nouveau record du nombre de morts, à quand la fin du calvaire ? Le respect du confinement est surveillé par la brigade fluviale dans l'Hexagone. Enfin, découvrez les conseils pour ne pas rester isolé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.