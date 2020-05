Les titres du JT de 13H

À la Une de votre édition : Plus de deux mois après le premier tour, 30 000 communes vont pouvoir élire leurs maires à partir de ce samedi. Chloroquine : une étude sur 96 000 patients dans le monde. La prime à la casse peut-elle sauver le secteur de l'automobile ? Déconfinement : les activités sportives reprennent dans les Vosges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.